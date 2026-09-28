Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 4 chuyên đề trọng tâm: Nội dung, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh; một số kết quả sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; kết quả sắp xếp hệ thống giáo dục công lập và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác quản lý nhà nước về lao động, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Cùng với các chuyên đề được trình bày trực tiếp, hội nghị cung cấp tài liệu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế 9 tháng đầu năm 2026; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nhà ở xã hội; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền 3 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3; tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Nọn, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Về kinh tế - xã hội, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của cả nước và của tỉnh; những nỗ lực cải cách trong các lĩnh vực thiết yếu, liên quan trực tiếp đến người dân và hoạt động của nền kinh tế. Chú trọng tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.

Đề nghị sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ báo cáo viên khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng.