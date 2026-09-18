Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”.

Theo đồng chí, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng đề ra, cần tập trung đổi mới mô hình phát triển nhằm tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới; chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực và phát triển.

Đồng chí Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Đông Hà)

Định hướng thông tin thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngành tuyên giáo cả nước tập trung tuyên truyền Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, góp phần tạo nền tảng chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo cần tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa các mô hình mới, cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, khơi dậy khát vọng cống hiến và tư duy đột phá vì lợi ích chung trong toàn hệ thống chính trị.