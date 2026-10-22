Hội nghị Báo cáo viên Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 10 năm 2026

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái nêu rõ, công tác chính trị, tư tưởng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò định hướng nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng không chỉ là truyền đạt thông tin, mà còn phải chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực dự báo, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái phát biểu.

Đặc biệt, việc ban hành Quy định số 19- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện hơn đối với công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng; phát huy tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục; gắn công tác tư tưởng với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, chủ động định hướng thông tin, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận trong Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày chuyên đề

Theo đó, Hội nghị nghe Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày chuyên đề: “Một số vấn đề nổi bật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại thế giới và tác động đến Việt Nam trong thời gian gần đây” và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái trình bày chuyên đề “Công tác truyền thông pháp luật trong tình hình hiện nay: Những vấn đề cần quan tâm và định hướng triển khai thực hiện”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết và các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chủ trương, định hướng lớn về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chú trọng truyền thông chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong cung cấp và lan tỏa thông tin chính thống; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.