Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11

Đồng chí Lý Vần Tải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự có các đồng chí báo cáo viên trung ương của tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lý Vần Tải định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ; các xã Mường Than, Sìn Hồ thông tin 3 chuyên đề trọng tâm. Các chuyên đề phổ biến tại hội nghị gồm: Định hướng phát triển du lịch trên địa bàn xã Mường Than giai đoạn 2026-2030; Kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; Phát triển cây dược liệu và khoai sâm - Hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân xã Sìn Hồ.

Thường trực Đảng ủy xã Mường Than thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lý Vần Tải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Từ thực tiễn xã Mường Than, cần tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên, mà còn ở bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, sản phẩm nông nghiệp và khả năng kết nối các tuyến du lịch trong khu vực. Đặc biệt, cần lan tỏa định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, lấy người dân làm chủ thể; chú trọng xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Quang Cường thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cần tuyên truyền khách quan, toàn diện, không chỉ nêu thành tích mà phải thẳng thắn phản ánh những hạn chế về hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhân lực chất lượng cao, năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với tiềm năng. Việc tuyên truyền phải làm nổi bật yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 40 điểm cầu.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Thường trực Đảng ủy xã Sìn Hồ thông tin về phát triển cây dược liệu và khoai sâm trên địa bàn xã.

Trong tuyên truyền phát triển cây dược liệu và khoai sâm gắn với phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân cần lưu ý làm rõ phát triển dược liệu không chỉ là mở rộng diện tích trồng mà phải quan tâm đồng bộ từ giống, quy trình canh tác, chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, đối với Sâm Lai Châu, cần tuyên truyền đúng về giá trị, tiềm năng, kết quả nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng; không thổi phồng công dụng, giá trị sản phẩm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thương hiệu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

Quan tâm tuyên truyền, nhân rộng các mô hình liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học; vận động nhân dân lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn lực và nhu cầu thị trường; tránh phát triển tự phát, chạy theo phong trào, phá vỡ quy hoạch hoặc đầu tư sản xuất khi chưa có phương án tiêu thụ ổn định. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình phát triển.