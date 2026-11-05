Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lan Hương định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo thông tin ba chuyên đề trọng tâm. Các chuyên đề phổ biến tại hội nghị gồm: “Giáo dục Điện Biên trong không gian phát triển mới: Cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra sau sắp xếp tổ chức bộ máy”; “Những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố niềm tin của Nhân dân tỉnh Điện Biên trong thời gian qua”; “Công tác dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh mới: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tỉnh Điện Biên và yêu cầu phát huy vai trò đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong xây dựng Điện Biên phát triển”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tuyên truyền về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tuyên giáo, dân vận, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước từ đầu năm đến nay. Tập trung tuyên truyền tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026; các giải pháp phát triển thị trường trong tỉnh, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thông tin chuyên đề tại hội nghị.