Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Chiều ngày 26/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan tại Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/hoi-nghi-ban-tron-doanh-nghiep-viet-nam-ba-lan-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-va-dau-tu-478627.media