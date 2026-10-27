Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Sà lan chở cẩu và vật liệu công trình đâm làm nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) ở Cà Mau bị lệch khỏi trụ khoảng 30-40cm. Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa để khảo sát, đánh giá hư hại và phương án khắc phục. Để qua lại, người dân phải đi vòng qua cầu khác với quãng đường xa hơn khoảng 1km.