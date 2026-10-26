Hội nghị do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Donald Tusk, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng. Với vai trò, vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung Đông Âu, Việt Nam tại Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư. Nếu kết nối tốt, hai bên có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh, hiệu quả hơn. Mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng hành động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk tới tham dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. Ảnh: TRỌNG HẢI

Để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nâng cao chất lượng hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư, đặc biệt là các ngành mũi nhọn của Ba Lan, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường… gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp để rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn…; tăng cường phát huy các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh việc cần thúc đẩy kết nối giao thông vận tải để kết nối thị trường; các doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững; đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm đối tác, cùng phát triển những dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích cho cả hai bên; tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị bền chặt, sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam-Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất tại châu Á và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những thập niên gần đây, Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng, vươn lên thành trung tâm xuất khẩu quan trọng. Ngày nay, Việt Nam còn có khát vọng lớn hơn là phát triển nền công nghệ hiện đại, đầu tư vào công nghệ và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế của mình.

Thủ tướng Donald Tusk tin tưởng rằng kinh nghiệm và tiềm năng của hai bên có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng gắn kết hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về triển vọng hợp tác, tiềm năng đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực như hàng không, y dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp vũ trụ…