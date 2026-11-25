Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các nội dung trọng tâm gồm: Tờ trình 564-TTr/ĐU, ngày 23/11/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư; Báo cáo 371-BC/ĐU của Đảng ủy UBND tỉnh về công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình - EPC (bao gồm khảo sát, BIM), dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; Báo cáo 372-BC/ĐU, ngày 24/11/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về dự thảo ý tưởng quy hoạch Công viên Thục Phán, phường Thục Phán; Tờ trình 567-TTr/ĐU, ngày 25/11/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc xin ý kiến đối với phương án thiết kế kiến trúc Dự án xây dựng mới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nà Cạn, phường Nùng Trí Cao.

Tờ trình số 36-TTr/ĐU, ngày 18/11/2026 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi Quy định số 193-QĐ/TU, ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, công nhận và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 37/TTr/ĐU, ngày 20/11/2026 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đề nghị ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 6/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2040; Quy định về trách nhiệm, nội dung, cơ chế phối hợp thực hiện công tác dân vận trong triển khai các dự án phát triên kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo cũng như các ý kiến góp ý xác đáng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyết liệt, đúng tiến độ, đúng thẩm quyền và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua các điều kiện pháp lý, hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình. Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí ngay từ đầu; bảo đảm công tác đấu thầu công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ năng lực nhà thầu, nhà thầu phụ, không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái quy định.

Đồng thời, nghiên cứu mời Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm tra, giám sát; kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, khối lượng, đơn giá, chất lượng xây lắp và dòng tiền tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định. Tăng cường phối hợp triển khai với tỉnh Thái Nguyên, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đối với dự thảo quy hoạch Công viên Thục Phán, cơ bản thống nhất về định hướng, chủ đề và ý tưởng kiến trúc chủ đạo của công trình, thể hiện truyền thống cách mạng. Tuy nhiên, việc xác định vị trí, quy mô và phương án thiết kế cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ các phương án, khảo sát các khu vực, bảo đảm tính phù hợp, khả thi và hiệu quả. Trong đó, chú trọng nghiên cứu bản sắc văn hóa đặc trưng của Cao Bằng, các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và điều kiện tổ chức không gian đô thị; thận trọng trong việc xác định, khẳng định các yếu tố lịch sử, bảo đảm công trình có dấu ấn riêng, mang đặc trưng của địa phương. Phối hợp với phường Thục Phán rà soát vị trí, quỹ đất, phương án tổ chức giao thông và các điều kiện liên quan để hoàn thiện phương án, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định.

Dự án xây dựng mới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nà Cạn, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo, phường Nùng Trí Cao tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch, nghiên cứu phương án tổ chức không gian phù hợp, bảo đảm tính trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan đô thị và các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương; đẩy nhanh các bước triển khai theo đúng quy định.