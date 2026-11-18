Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các nội dung trọng tâm gồm: Tờ trình số 544-TTr/ĐU, ngày 31/10/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về việc xin ý kiến đối với Đề án nâng cao sinh kế và thu nhập cho người dân thông qua phát triển các chuỗi sản phẩm nông, lâm nghiệp có lợi thế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo số 354-BC/ĐU, ngày 13/11/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến đối với dự thảo Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 346-BC/TCT, ngày 17/11/2026 của tổ công tác về tình hình, kết quả xử lý các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất cần thanh tra, đánh giá hiệu quả kinh tế; Báo cáo số 75-BC/BTGTU, ngày 17/11/2026 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Qua thảo luận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các cơ quan tham mưu; đồng thời phân tích, làm rõ thêm tính khả thi, nguồn lực thực hiện và những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn để các đề án, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai vào thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo cũng như các ý kiến góp ý xác đáng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Đối với dự thảo Đề án thí điểm cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất định hướng tiếp tục rà soát, nghiên cứu đồng bộ, khảo sát kỹ nhu cầu thực tiễn trước khi đưa ra quyết định chính thức. Đặc biệt, các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền cần được cân nhắc thấu đáo, rà soát chặt chẽ nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và kiểm soát tốt trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan để sớm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Liên quan đến công tác xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất cần thanh tra, đánh giá hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ công tác và các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, phân loại cụ thể từng trường hợp; kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án có tính khả thi, tránh gây lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản công.

Đối với công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, bảo đảm hội thảo diễn ra trang trọng, chất lượng, thực sự là diễn đàn khoa học uy tín, đóng góp những luận cứ sắc bén phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.