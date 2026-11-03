Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc cho ý kiến khen thưởng đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc;dự thảo kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh năm 2027; báo cáo về phương án xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 của tỉnh; dự thảo nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; đề án thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch tỉnh.

Cho ý kiến đối với tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc xin ý kiến đối với dự thảo 2 quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tờ trình của Đảng ủy Công an tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo và ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với dự thảo kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh năm 2027, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả. Các hoạt động đối ngoại phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Đối với dự thảo nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và ý kiến nhân dân. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tham gia góp ý bổ sung, thống nhất, đảm bảo tên gọi phải tương xứng với tầm vóc, sức ảnh hưởng của nhân vật và quy mô tuyến đường.

Thống nhất chủ trương thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch mang bản sắc Cao Bằng hướng tới phục vụ khách du lịch, có khả năng bán vé, tạo nguồn thu và từng bước vận hành theo cơ chế tự bù đắp chi phí. Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm các mô hình kinh doanh, phương án tài chính, huy động các nguồn lực hợp pháp, sử dụng ngân sách Nhà nước đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong sáng tạo, sản xuất, quảng bá và khai thác sản phẩm.