Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình số 143-TTr/UBKTTU, ngày 23/10/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam tại Đảng bộ tỉnh; Tờ trình của Đảng ủy HĐND tỉnh về xin ý kiến tổ chức Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII; Tờ trình của Đảng ủy HĐND tỉnh xin ý kiến về ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về các dự thảo gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tờ trình số 932-TTr/ĐUCA, ngày 22/10/2026 của Đảng ủy Công an tỉnh về Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an tỉnh. Báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về điều chỉnh phương án dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh. Báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả học tập kinh nghiệm tháo gỡ dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về đề xuất phương án xử lý đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị. Yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát, hoàn thiện văn bản bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền để sớm ban hành, triển khai.

Đề nghị các cấp, ngành nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy thành chương trình hành động thực tế. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.