Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 42

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng báo cáo Đề án “Phát triển tổng thể Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc ban hành 2 quy định: Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh; quy trình điều tra và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; tờ trình của Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng về việc xin phê duyệt Đề án “Phát triển tổng thể Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.

Xem xét tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản quặng chì - kẽm mỏ Bản Lìm, xã Yên Thổ và xã Sơn Lộ; tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy về ban hành Quy định quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ tài chính đảng Tỉnh ủy Cao Bằng (thay thế Quy định số 803-QĐ/TU ngày 6/6/2022).

Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, cơ sở nhà, đất cần đánh giá lại hiệu quả kinh tế và xử lý nhà đất dôi dư sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về đề xuất cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển vùng khó khăn thông qua điều phối quyền phát triển và cơ hội đầu tư liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo và ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về Đề án “Phát triển tổng thể Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” cần theo hướng xác định rõ sứ mệnh của cơ quan báo chí địa phương, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả định hướng dư luận xã hội, đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ, phát huy hiệu quả dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất báo chí.

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, cơ sở nhà, đất cần đánh giá lại hiệu quả kinh tế và xử lý nhà đất dôi dư, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đây là nhiệm vụ cần thiết, nhằm khơi thông nguồn lực, đưa các dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, với vai trò cơ quan theo dõi, đôn đốc, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát cụ thể từng dự án, từng cơ sở nhà, đất; hoàn thiện kết luận theo hướng sát thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đối với các trường hợp đã có nhà đầu tư quan tâm, cần chủ động hoàn thiện thủ tục, xử lý công việc kịp thời, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án, tránh để kéo dài do thiếu chủ động hoặc phối hợp chưa hiệu quả.

Về Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản quặng chì - kẽm mỏ Bản Lìm, xã Yên Thổ và xã Sơn Lộ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực, nghiên cứu biện pháp tổ chức thi công phù hợp và tiến độ đầu tư nhà máy chế biến. Việc thực hiện cần bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bên, sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.