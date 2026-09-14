Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế tỉnh; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Tờ trình của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh về việc xem xét cho ý kiến nhân sự cốt cán phong trào trong tôn giáo cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2028, định hướng đến năm 2030; xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2040.

Các tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc ban hành: Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, giáo dục lý luận chính trị và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viêngiai đoạn 2026 - 2030; Đề án phát triển văn hóa tinh thần của người Cao Bằng,xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao của Việt Nam; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Cho ý kiến đối với tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc xem xét ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến về Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn bản, bảo đảm chặt chẽ về nội dung; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đối với Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, làm rõ một số khái niệm mới và vấn đề liên quan đến nội hàm. Kế hoạch cần ngắn gọn, cô đọng, bám sát nghị quyết của Trung ương và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đề nghị xác định lại mục tiêu tổng quát để định vị công tác phát triển du lịch. Giao cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thẩm định Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, phối hợp chặt chẽ. Căn cứ theo các chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nghiên cứu, đánh giá lại, đưa ra các giải pháp sát với thực tiễn, phân theo từng hệ sinh thái du lịch, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình hành động và trình ký ban hành.