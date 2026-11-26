Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 15/10/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; chủ trương ký kết Bản ghi nhớ xác định vị trí mở Lối thông quan Co Sa - Nà Ủ thuộc cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) tại khu vực mốc 1229 - 1230; chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và chủ trương thực hiện một số dự án nhà máy điện gió.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027; quy định mức chi đối với một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động của đảng ủy xã, phường; mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng thuộc sở hữu toàn dân; mức chi thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh; mức chi hỗ trợ thực hiện một số cuộc vận động, cuộc thi, hội thi lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2027; về Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” năm 2027; về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2027 và việc đổi tên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh thành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Trong chương trình, các đại biểu nghiên cứu, thảo luận vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Đồng thời cho ý kiến về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, đồng thời định hướng, nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đối với các dự án nhà máy điện gió, đồng chí nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng và hiệu quả dự án.

Về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, đồng chí đề nghị nghiên cứu kỹ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, quy mô dân số và số hộ dân của từng địa bàn; đối với những thôn, tổ dân phố có trên 700 hộ, cần xem xét mức hỗ trợ cao hơn cho phù hợp.

Đối với chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng thuộc sở hữu toàn dân, cần phân định rõ loại hình di tích, trách nhiệm của người trông coi và quy định mức hỗ trợ phù hợp, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ di tích.

Liên quan đến công tác thu, chi ngân sách địa phương, đồng chí yêu cầu bám sát các nguyên tắc, tiêu chí, định mức. Tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 phải xác định rõ ràng, hợp lý, chặt chẽ, bảo đảm sử dụng ngân sách hiệu quả.

Đối với các nội dung còn lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.