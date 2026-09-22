Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ chuyên đề

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện một số ban Đảng trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, cho ý kiến vào nội dung tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Bành; xin ý kiến về chủ trương thực hiện dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cùng đó, các đại biểu thảo luận về tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; đề nghị ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời các đại biểu cũng cho ý kiến về kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế; báo cáo tình hình triển khai các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài và sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo về việc thu tiền sử dụng đất, thuế đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng thảo luận về tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc xem xét ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về phương án nhân sự và đề nghị chỉ định Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đảng uỷ HĐND tỉnh và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình tại hội nghị. Đồng chí cơ bản nhất trí với các tờ trình và chỉ đạo làm rõ một số nội dung.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Bành, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng quy trình, bảo đảm tiến độ đề ra; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số địa phương trong việc triển khai các công trình ngoài hạ tầng để có phương án phù hợp.

Đối với Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo điều kiện thực tiễn, tạo sự đồng bộ và động lực thúc đẩy phát triển các vùng trên địa bàn tỉnh.

Về kịch bản tăng trưởng kinh tế, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kịch bản và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hơn, trong đó xác định rõ nội dung, lộ trình, kết quả cần đạt, nguyên nhân và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, cần xác định cụ thể thời gian hoàn thành và thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các dự án chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. Đồng thời tiếp tục rà soát lại việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công; quản lý chặt chẽ tài sản công, kịp thời đề xuất phương án xử lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Đối với một số nội dung khác, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ các ý kiến tham gia, chủ động hoàn thiện các tờ trình, bảo đảm đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.