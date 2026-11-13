Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc ban hành Quyết định kiện toàn Ban Biên tập và sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy về dự thảo Quy định tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xem xét tờ trình của Đảng ủy Công an tỉnh về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 23-6-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; đồng thời yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, rà soát, hoàn thiện các dự thảo bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Đối với việc kiện toàn Ban Biên tập và sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, định hướng và hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, gắn công tác chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Về dự thảo Quy định tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, rà soát kỹ các quy định, quy trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư đúng thẩm quyền, trình tự, quy định, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cần xác định rõ nội dung, phạm vi, phương thức phối hợp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đối với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.