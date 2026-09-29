Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ chức bộ máy sau sắp xếp cơ bản ổn định; việc phân định nhiệm vụ, bố trí cán bộ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo, quản lý cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn nhiệm vụ với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Các cơ quan của tỉnh tăng cường làm việc với cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch đạt kết quả tích cực; số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh tập trung rà soát, xử lý các dự án tồn đọng; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai, tài sản công; triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ phường Nam Định phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phủ Lý phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hồng, Trưởng Thống kê tỉnh Ninh Bình báo cáo tại hội nghị.

Trong chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83- KL/TW, ngày 08/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam; dự kiến chương trình Hội nghị thường lệ lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đối với dự thảo Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cơ bản thống nhất với định hướng, mục tiêu và các nội dung chủ yếu của Đồ án. Trong đó, phạm vi chính thức là 2.352,8 ha, gồm các khu vực bảo vệ và khu vực duy trì cảnh quan văn hóa, môi trường, phát huy giá trị di tích. Về phạm vi nghiên cứu khoảng 23.105,4 ha, cần thể hiện thống nhất trong toàn bộ hồ sơ nhằm kết nối tổng thể hệ sinh thái di sản; không làm phát sinh việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu xây dựng hoặc định hướng đầu tư cụ thể.

Danh mục dự án và nguồn lực thực hiện cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trước hết tập trung cho công tác bảo vệ, bảo tồn, khảo cổ, tu bổ, phục hồi di tích và đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, phải xác định rõ các nguồn lực, nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn lực hợp pháp khác, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện Đồ án, bảo đảm chặt chẽ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 08/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch; bảo đảm bám sát đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 83-KL/TW và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 03/02/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới; đồng thời phù hợp với Quy hoạch của tỉnh, pháp luật về xây dựng, vật liệu xây dựng, địa chất, khoáng sản, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Trong đó, cần tập trung làm rõ định hướng phát triển công nghiệp vật liệu theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Xác định rõ những ngành, phân khúc mà Ninh Bình có lợi thế cần phát huy, những ngành cần cơ cấu lại và những lĩnh vực mới chỉ thu hút trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về công nghệ, hạ tầng, nhân lực và môi trường.

Phát triển công nghiệp vật liệu phải chuyển mạnh từ khai thác lợi thế tài nguyên sang nâng cao năng lực chế biến, đẩy mạnh công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, khoáng sản và năng lượng. Trong quá trình phát triển công nghiệp vật liệu, đặc biệt lưu ý không làm ảnh hưởng đến Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, khu cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc và các khu vực có giá trị đặc biệt về cảnh quan, đa dạng sinh học, sinh thái và không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Liên quan đến Báo cáo kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nội dung đánh giá trong dự thảo; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế, nhất là những vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, chuyển đổi số, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, khám sức khỏe nhân dân, giáo viên, tai nạn giao thông và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát, quyết liệt; lấy sản phẩm, kết quả cuối cùng và tiến độ thực hiện làm thước đo. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng trên 11%; trong đó ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu và bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuyển mạnh từ rà soát, phân loại sang xử lý cụ thể đối với các dự án tồn đọng, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục những điểm nghẽn trong liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số; gắn nhiệm vụ với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài. Chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các nhiệm vụ năm 2027.