Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuận Bắc lần thứ 45

Sáng 23-9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuận Bắc tổ chức Hội nghị lần thứ 45 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nghe lãnh đạo UBND xã và các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; nội dung điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026; báo cáo về công tác nhân sự Trường Tiểu học Thuận Bắc và nhân sự trưởng thôn.

9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội của xã Thuận Bắc tiếp tục có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt hơn 6.565 tỷ đồng, bằng 97,99% chỉ tiêu giao; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 23,7 tỷ đồng, bằng 79,58% chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công đạt 75%. Công tác giải quyết việc làm đạt 95% chỉ tiêu, đào tạo nghề vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên. Đảng bộ xã kết nạp 22 đảng viên mới, đạt 104,8% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trên cơ sở các báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Đồng thời, cho ý kiến đối với các nội dung về điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách và công tác nhân sự theo chương trình đề ra.