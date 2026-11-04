Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thành Công; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Đoàn khối UBND tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tháng 10 năm 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh đã trình bày các nội dung xin ý kiến về: Kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị; chủ trương cho phép người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La biểu quyết một số nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường (lần 1) năm 2026; thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo Đề án hợp nhất Ban Tổ chức với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy để thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, cùng một số nội dung về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Xem xét nội dung do Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh trình, các đại biểu đã cho ý kiến đối với đề nghị cấp kinh phí bổ sung năm 2026 của Đảng ủy UBND tỉnh và 2 nội dung, gồm: Dự thảo Tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Nậm Chim A; Dự thảo Báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát và trình các dự thảo thông báo kết luận giám sát về: Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết về chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng bộ UBND tỉnh giai đoạn 2025–2030 đối với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường) và Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là Phó Giám đốc Sở); kết quả giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 06/10/2025 của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Thuế tỉnh; kết quả giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với Đảng ủy Thống kê tỉnh Sơn La và các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét Tờ trình của Đoàn khối UBND tỉnh về triển khai Công trình thanh niên “Văn hóa và Thương mại số - Trạm Ký Ức & Tương Lai” tại 8 xã trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị các cơ quan chuyên môn, bộ phận tham mưu tiếp thu toàn bộ các ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo tờ trình, báo cáo và văn bản đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhất là Đề án hợp nhất Ban Tổ chức với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy để thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, cùng một số nội dung về công tác cán bộ để trình ký sớm ban hành.