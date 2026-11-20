Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở rà soát các nguồn tăng trưởng, GRDP qúy IV dự ước tăng 10,10%. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về quy mô; nông nghiệp duy trì mức tăng vượt kịch bản. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều, chưa đủ bù đắp phần thiếu hụt của các ngành tăng trưởng thấp, chưa tạo được sự bứt phá và tác động lan tỏa đủ lớn đến tăng trưởng chung cả năm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, toàn tỉnh hiện giải ngân hơn 4.448 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch vốn. Tỷ lệ giải ngân chung chịu tác động lớn từ dự án thành phần 3 cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng chưa phát sinh giải ngân. Tiến độ thực hiện tại nhiều dự án còn chậm; vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia mới giải ngân 47,9%.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; phương án thiết kế kiến trúc dự án xây dựng mới đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nà Cạn, phường Nùng Trí Cao; đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời dự án nhà máy điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Bình Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa, lên đường găng tiến độ chi tiết theo từng ngày trong thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công. Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ danh mục dự án, kế hoạch vốn được giao; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và thời hạn hoàn thành. Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, bảo đảm điều kiện giải ngân vốn dự án thành phần 3 cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư đôn đốc, chỉ đạo sát sao đơn vị thi công tạo thêm khối lượng xây lắp thực tế từ các công trình, dự án khác. Tăng cường kiểm đếm tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.