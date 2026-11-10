Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lần thứ 54

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến các nội dung: Công tác cán bộ; báo cáo chủ trương đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ công chức gắn với tuyển dụng, thu hút nhân lực; báo cáo dự thảo kết luận thanh tra các dự án.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cơ bản nhất trí với các nội dung và ý kiến của các đại biểu. Đối với báo cáo chủ trương đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ công chức gắn với tuyển dụng, thu hút nhân lực, yêu cầu Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa từ ngữ, cách diễn đạt bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, ngắn gọn, chính xác và thống nhất về nội dung. Làm rõ định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất giữa công tác đánh giá, sàng lọc, bố trí, sử dụng công chức với tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.