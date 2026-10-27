Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lần thứ 51

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về công tác kết nạp đảng viên; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên; kiện toàn cấp ủy một số đơn vị; công tác cán bộ và một số nội dung về tổ chức, xây dựng Đảng.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về việc xây dựng 2 dự thảo nghị quyết đặc thù liên quan đến quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030; quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; phương án hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2027 - 2030; phương án thu ngân sách nhà nước năm 2027 và cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản công nghệ cao, trạm trộn bê tông thương phẩm miền Bắc; một số tồn tại, vướng mắc tại các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; các nội dung liên quan đến dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc; phương án lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho các tòa nhà công sở và một số nội dung khác.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các dự án đầu tư, cần thẩm định chặt chẽ năng lực nhà đầu tư, tính khả thi, hiệu quả kinh tế, khả năng đóng góp cho ngân sách và tác động đến môi trường; đặc biệt chú trọng công nghệ xử lý chất thải, sự phù hợp với quy hoạch đối với các dự án chăn nuôi tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước, yêu cầu đánh giá đúng thực trạng hoạt động, tài sản, nguồn vốn, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn, chuyển giao hoặc giải thể phù hợp, đúng quy định, tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước. Đối với các dự án khai thác khoáng sản, cần rà soát hồ sơ pháp lý, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài nguyên, môi trường. Các công trình, dự án đã được bố trí nguồn lực phải tập trung hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm trong đầu tư và quản lý tài sản công.

Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; khẩn trương giải quyết những công việc tồn đọng, không đùn đẩy trách nhiệm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.