Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước: Cho ý kiến 17 định hướng sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Hội nghị đã cho ý kiến về dự thảo chương trình, báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời rà soát các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa hai kỳ họp.

Theo dự thảo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy KTNN đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, kịp thời ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026 và Nghị quyết số 772-NQ/ĐU ngày 26/01/2026 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có sản phẩm cụ thể theo tiến độ đề ra.

Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục được duy trì nền nếp, bài bản. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến; sức mạnh tập thể được phát huy trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Trong 9 tháng, Thường trực Đảng ủy, tập thể Bí thư, Phó Bí thư, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN đã tổ chức 24 hội nghị. Đối với một số nội dung đột xuất, Ban Thường vụ Đảng ủy linh hoạt xin ý kiến bằng văn bản để bảo đảm tiến độ và sự thống nhất trong tập thể. Thường trực Đảng ủy KTNN cũng duy trì giao ban, báo cáo công việc hằng tuần.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý một số nội dung như thành lập Chi bộ Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy KTNN; tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; kiện toàn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu triển khai nghiêm túc các kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị và Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy KTNN và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

17 định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là thảo luận, cho ý kiến về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật KTNN.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ, việc sửa đổi Luật KTNN dự kiến tập trung vào 17 nội dung chính, liên quan đến vị thế của KTNN; vai trò của KTNN trong hệ thống quản lý nhà nước, quản trị công và kiểm soát quyền lực; mục đích, phạm vi, loại hình, nội dung kiểm toán; chức năng giám sát; đối tượng kiểm toán và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.

Các định hướng cũng đề cập đến thẩm quyền quyết định kiểm toán, quản lý kế hoạch kiểm toán; phân cấp, phân quyền trong tổ chức và hoạt động kiểm toán; chức danh, tiêu chuẩn và cơ chế bảo vệ kiểm toán viên; thời hạn kiểm toán, thời hạn lập và phát hành báo cáo kiểm toán; kiểm toán trên môi trường số; kiểm soát chất lượng kiểm toán, quản trị rủi ro; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; kinh phí hoạt động và chế độ, chính sách đối với kiểm toán viên nhà nước.

Đáng chú ý, định hướng sửa đổi tiếp tục khẳng định KTNN là thiết chế hiến định độc lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời làm rõ vai trò chịu trách nhiệm chính của KTNN trong kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tăng cường giám sát trên cơ sở dữ liệu, nâng hiệu lực kết luận kiểm toán

Một nội dung được đề xuất là bổ sung chức năng giám sát thường xuyên, liên tục trên cơ sở thông tin, dữ liệu, nhằm cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm và xác định trọng điểm cho hoạt động kiểm toán.

Định hướng sửa đổi cũng đề cập các biện pháp bảo đảm thực hiện kết luận kiểm toán, trong đó có việc xử lý các kiến nghị không còn khả năng thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã phân tích và cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung định hướng sửa đổi Luật KTNN.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, việc sửa đổi Luật KTNN lần này cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, đồng thời phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

“Chúng ta cần tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của KTNN là cơ quan hiến định độc lập, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là làm rõ vai trò chịu trách nhiệm chính của cơ quan Kiểm toán trong hệ thống quản trị công, góp phần kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Nhấn mạnh đây là 17 định hướng then chốt, cốt lõi để sửa đổi Luật KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị bộ phận soạn thảo khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các định hướng, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN tại kỳ họp lần thứ sáu.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quản lý quý III/2026 và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với cán bộ cấp Vụ./.