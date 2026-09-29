Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)