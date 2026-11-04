Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Đại biểu Quốc hội mong muốn luật khi được ban hành vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số, vừa tạo thuận lợi để mọi người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người hạn chế kỹ năng số, có thể tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích của chuyển đổi số.