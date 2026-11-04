Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)