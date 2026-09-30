Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 11

Sáng 30-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và đồng chí Trịnh Văn Mơ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến và thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Theo đó, trong quý III và 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn Đảng bộ, bảo đảm tinh thần “6 rõ”, gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành theo tiến độ đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất chủ trương triển khai sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng; kết luận tiêu chuẩn chính trị và công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng. Đồng thời, cho ý kiến và thống nhất thông qua công tác đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý quý III năm 2026; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tháng 9 và quý III năm 2026; xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 và nhiều nội dung quan trọng khác…

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản, kế hoạch, đề án, kết luận theo quy định, bảo đảm việc ban hành và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng yêu cầu. Trong đó, cần chú trọng những nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức đảng, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát. Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quản lý đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng…

V.G