Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đề án thành lập đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Quy chế làm việc tạm thời của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Ninh Bình phụ trách các lĩnh vực, các chi bộ, đoàn thể trực thuộc; Tiếp nhận 8 tổ chức đảng của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và 24 đảng viên thuộc Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận (trước khi chia tách).

Về Chương trình công tác toàn khoá; Chương trình công tác quý IV của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát quý IV năm 2026 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã thảo luận, cơ bản thống nhất với các nội dung trình xin ý kiến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung được trình tại hội nghị và ý kiến của các đại biểu.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với Quy chế làm việc tạm thời của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, đồng chí đề nghị bộ phận soạn thảo, bộ phận tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu, căn cứ vào quy chế mẫu và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thiện, bảo đảm các nội dung được xây dựng đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của Đảng bộ.

Về phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và việc tiếp nhận 8 tổ chức đảng của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí đề nghị, trước mắt nghiên cứu, sắp xếp các tổ chức đảng nêu trên vào Chi bộ Văn phòng để thuận lợi trong công tác lãnh đạo, quản lý; trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thực tế sẽ xem xét, kiện toàn, tách thành các chi bộ riêng bảo đảm phù hợp.

Đối với Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác quý IV năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ, cũng như Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát quý IV năm 2026..., đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm các hoạt động triển khai đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí cũng giao các bộ phận tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản; thực hiện các bước theo quy định để đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xem xét, ký ban hành trong thời gian tới.