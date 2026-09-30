Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học Ninh Bình lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Lê Thị Thanh hà đề nghị toàn thể cán bộ Hội nghiêm túc triển khai thực hiện các quy chế, quy tắc đã được thông qua.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và các lực lượng xã hội nhằm huy động tối đa nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động đúng Điều lệ, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành một xã hội học tập.

Thống nhất thông qua các quy chế, quy tắc theo Điều lệ Hội quy định

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua bộ quy chế, quy tắc quan trọng nhằm cụ thể hóa Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình.

Các văn bản được thông qua bao gồm: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý tài sản, tài chính Hội; Quy chế Thi đua, Khen thưởng; Quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội và Quy chế làm việc của Thường trực và Cơ quan Hội Khuyến học tỉnh.

Các quy chế, quy định được xây dựng nhằm cụ thể hóa Điều lệ Hội, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình Phạm Ngọc Hưng báo cáo dự thảo các quy chế.

Hội nghị cũng đánh giá những kết quả bước đầu trong hoạt động Hội sau đại hội nhiệm kỳ 2026-2031; trao đổi các giải pháp tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Các cấp Hội tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chăm lo, động viên người học; quan tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu thảo luận đóng góp cho dự thảo quy chế.

Tri ân chặng đường lịch sử và phát huy truyền thống hiếu học

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996-2026), chào mừng Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10).

Đây là dịp để cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học, học thường xuyên, học suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Ninh Bình.

Nguyễn Ngọc Tú (Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình)