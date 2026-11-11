Hội nghị bàn giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa phương quản lý

Đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh ký biên bản bàn giao, tiếp nhận Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Phú Thọ…

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh và các đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT đã công bố các Quyết định số: 1882/QĐ-TTg, 1883/QĐ-TTg, 1884/QĐ-TTg, 1885/QĐ-TTg, 1888/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng các cơ sở GDNN từ Bộ GD&ĐT về địa phương quản lý gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về UBND thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được thành lập theo Quyết định số 5948/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hợp nhất Trường Trung học Xây dựng số 2 (thành lập tháng 2/1962) và Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công mỹ nghệ (thành lập tháng 10/1966).

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với các nhóm ngành, nghề trong lĩnh vực xây dựng, kế toán, mỹ nghệ, tin học ứng dụng và các ngành nghề khác theo nhu cầu lao động và quy định của pháp luật. Nhà trường là đơn vị tự chủ nhóm 3, mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên trong giai đoạn 2026-2030 là 31,25% được Bộ GD&ĐT giao tại Quyết định số 2017/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2026.

Tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý; quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh khẳng định: Trong thời gian vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tích cực với các cơ quan của Bộ để thực hiện các thủ tục, rà soát để thực hiện chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh quản lý.

Để bảo đảm hoạt động của Trường ổn định, liên tục, hiệu quả sau khi bàn giao, đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục điều chuyển biên chế sự nghiệp, tài chính, tài sản của Trường cho UBND tỉnh Ninh Bình theo quy định. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh giải quyết các nội dung liên quan phát sinh sau bàn giao nếu có.

Sau hội nghị bàn giao, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định khẩn trương rà soát, thực hiện bàn giao theo từng lĩnh vực bảo đảm quy định; thực hiện rà soát nhân sự, tố chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm… bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Yêu cầu Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp; duy trì nền nếp quản lý, giảng dạy, học tập, tuyển sinh và các hoạt động GDNN theo quy định. Quan tâm đầy đủ quyền lợi của học sinh, sinh viên; không để việc chuyển giao ảnh hưởng đến chương trình, tiến độ học tập, điều kiện thực hành, thực tập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh định hướng trọng tâm dành cho các địa phương và cơ sở GDNN sau khi bàn giao.

Trước hết, việc tiếp nhận phải đảm bảo tính nguyên trạng cả về cơ sở vật chất, nguồn vốn, dự án đầu tư và quyền lợi, nghĩa vụ của đội ngũ nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, các đối tác liên quan.

Quá trình tái cấu trúc cần chú trọng nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo thay vì chạy theo chỉ tiêu cắt giảm số lượng cơ học. Theo đó, đề nghị tạo lộ trình 3 năm để các trường đang hoạt động hiệu quả, tự chủ tốt có thời gian ổn định và khẳng định vị thế, chỉ đưa vào diện sắp xếp lại những đơn vị thực sự không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, các nhà trường cần chủ động xây dựng ngay đề án phát triển giai đoạn 2026-2031 làm cơ sở đề xuất ưu tiên nguồn lực đầu tư cho con người và nguồn nhân lực tay nghề cao.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chưa hoàn thiện khung pháp lý cần sớm ban hành các nghị quyết đồng bộ về chính sách hỗ trợ người học, hỗ trợ học phí các ngành nghề trọng điểm và cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống GDNN phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị.