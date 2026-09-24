Hội nghị Ban Chỉ đạo Phát triển văn hóa tỉnh Điện Biên

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển văn hóa; đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác quán triệt, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của văn hóa, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng môi trường văn hóa, con người Điện Biên; bảo tồn, phát huy giá trị di sản đến phát triển du lịch văn hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Tỉnh chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư cho văn hóa, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã bố trí 164,665 tỷ đồng chi thường xuyên cho lĩnh vực văn hóa, gồm: 93,637 tỷ đồng cấp tỉnh và 71,028 tỷ đồng cấp xã. Cùng với đó, tỉnh phân bổ 195,312 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó ngân sách Trung ương 189,977 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 5,335 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tu bổ, tôn tạo di tích, trọng tâm là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, đồng thời bàn giải pháp thực hiện hiệu quả, sâu rộng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Điện Biên Phủ phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên; đồng thời đổi mới tư duy, cách làm trong phát triển công nghiệp văn hóa, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh cần xây dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn, chương trình thực cảnh, hoạt động quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, tạo thêm sản phẩm hấp dẫn để thu hút du khách. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng từ nội dung, kịch bản đến đội ngũ diễn viên, nghệ nhân và công tác tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để đầu tháng 1/2027 có thể triển khai cải tạo Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành Bảo tàng tỉnh trong năm 2026, đồng thời nghiên cứu, tính toán triển khai Dự án trục tâm linh 7/5. Tập trung thu hút đầu tư dự án khu khoáng nóng tại U Va, kết hợp khai thác giá trị cảnh quan, văn hóa và các huyền tích gắn với địa danh này, qua đó hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tỉnh cũng cần xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên và tăng cường phát triển công nghiệp văn hóa trên không gian mạng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, thu hút du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng giao UBND tỉnh, với vai trò cơ quan thường trực, chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa; đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, cụ thể và hiệu quả.