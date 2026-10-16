Ngày 16/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Từ Hiểu – Bí thư thường trực Ban Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện các ban, đơn vị và tỉnh, thành Đoàn của Việt Nam và Trung Quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị

Thời gian qua, tuổi trẻ hai nước đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc. Trong năm 2026 đã có 15 chương trình Hành trình đỏ được hai nước tổ chức với tổng số đại biểu Việt Nam tham gia gần 1.600 người.

Ở cấp Trung ương, các chương trình trao đổi đoàn, đặc biệt là chương trình "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên"; hợp tác giữa T.Ư Đoàn 2 bên; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc; giữa các cơ quan báo chí thanh niên hai nước; cùng các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên đa phương đã tạo thêm cơ hội để thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Ở cấp địa phương, các hoạt động giao lưu tiếp tục được mở rộng, tiêu biểu như hợp tác giữa Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thành Đoàn Trùng Khánh (Trung Quốc); các chương trình giao lưu thanh thiếu niên biên giới với Quảng Tây và cơ chế hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Những hoạt động này đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần, nhận thức tiếp nối truyền thống cách mạng rộng khắp trong thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc; nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết và những mối quan hệ hợp tác.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu rõ, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc là tài sản quý báu được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong tiến trình đó, thanh niên hai nước có vai trò đặc biệt quan trọng.

“Nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai”, anh Triết nói.

Theo anh Triết, việc hai bên thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất là bước tiến trong cơ chế phối hợp giữa hai tổ chức Đoàn; thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và chiều sâu hợp tác thanh niên, góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Trong thời gian tới, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn hai bên tập trung phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo trong điều phối hoạt động giao lưu thanh niên hai nước; tiếp tục tăng cường phối hợp, thống nhất định hướng và kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn địa phương; bảo đảm các hoạt động giao lưu, hợp tác được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Hai bên rà soát kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2027, thống nhất các hoạt động trọng tâm trong năm 2027; trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên”.

Đồng thời, hai bên mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị trực thuộc. Chú trọng thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trẻ, tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn trong hợp tác thanh niên.

Anh Từ Hiểu - Bí thư thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Từ Hiểu - Bí thư thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên, hai bên tiếp tục củng cố nền tảng tư tưởng, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và kế thừa “ngọn lửa đỏ” của tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung. Phát huy tinh thần hành động, tinh thần trách nhiệm, làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất giữa tuổi trẻ hai nước. Bồi dưỡng tầm nhìn toàn cầu, phát huy sức trẻ vì sự phát triển chung.

Anh Từ Hiểu cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Việt Nam nghiên cứu, thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục làm sâu sắc hơn các dự án giao lưu thanh niên như “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập”.