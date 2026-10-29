Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Mã Gia Hãnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên và dự thảo quyết định kiện toàn tổ thư ký; thành lập tổ cộng tác viên nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, viết tin, bài lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Mã Gia Hãnh thống nhất thông qua 3 dự thảo gồm: Phân công nhiệm vụ các thành viên; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động và quyết định kiện toàn tổ thư ký Ban Chỉ đạo. Yêu cầu tổ thư ký tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện văn bản để trình ký ban hành; tham mưu văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị giới thiệu nhân sự tham gia tổ cộng tác viên để xem xét thành lập theo quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.