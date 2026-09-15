Dự hội nghị, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, toàn Đảng bộ kết nạp 54 quần chúng ưu tú, đạt 142,1% kế hoạch năm; công nhận chính thức 38 đảng viên dự bị. 65/65 chi bộ triển khai Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt kết quả tích cực, với 448 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận cấp tỉnh, đoạt 1 giải tập thể, 27 giải cá nhân; đăng ký 32 mô hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Đề án hợp nhất Ban Tổ chức với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; điều chỉnh tên gọi loại hình đối với 11 tổ chức đảng trực thuộc và một số nội dung theo quy định.

Đồng chí Dương Tú Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nội dung chậm tiến độ để có giải pháp hoàn thành bảo đảm chất lượng; chủ động tham mưu, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục hạn chế từ cơ sở; thực hiện thực chất công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.