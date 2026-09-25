Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Bắc lần thứ 7

Sáng 25-9, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Thuận Bắc đã đạt được những kết quả khá tích cực. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 6.565 tỷ đồng, bằng 97,99% chỉ tiêu giao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23,7 tỷ đồng, bằng 79,58% chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công đạt 75%. Công tác giải quyết việc làm đạt 95% chỉ tiêu. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp trong 9 tháng đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tốt; trong đó Đảng bộ xã đã kết nạp 22 đảng viên mới, đạt 104,8% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được đẩy mạnh. Xã tổ chức thành công 2 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập thôn và cơ sở giáo dục công lập trên trên địa bàn xã bảo đảm đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm...

Quang cảnh hội nghị.

3 tháng cuối năm, Đảng bộ xã Thuận Bắc tiếp tục tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra trong năm 2026. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo động lực mới để phát triển nhanh, bền vững, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số; tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo mô hình ‘‘Chi bộ bốn tốt’’, ‘‘Đảng bộ cơ sở bốn tốt’’, tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, công tác quản lý, sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn xã; chủ động trong công tác ứng phó với mưa lũ; kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh và tăng cường y tế dự phòng; quốc phòng, an ninh bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã; điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, nhằm đề ra các giải pháp cụ thể về huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, giúp tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm phát triển bền vững tại địa phương và bảo đảm cân đối ngân sách, nâng cao hiệu quả điều hành, từ đó tối ưu hóa công tác quản lý tài chính công ở địa phương.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 7 về rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.