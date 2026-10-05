Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hữu lần thứ 13

Chiều 5-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hữu tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu chủ trì hội nghị.

9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14,4 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,3%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 99,6%, vượt 17,6% chỉ tiêu giao; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền đạt 100%, vượt 7% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng ủy xã đã kết nạp 12/16 đảng viên mới, đạt 75% chỉ tiêu được giao.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu trao quyết định thành lập chi bộ cho đại diện các chi bộ.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Phước Hữu tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phương tập trung khai thác tiềm năng, tháo gỡ khó khăn, tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế; tổ chức chu đáo Lễ hội Katê năm 2026. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Ngô Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu trao quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức Đảng cho đại diện các chi bộ.

Dịp này, Đảng ủy xã Phước Hữu công bố các quyết định về công tác tổ chức Đảng, gồm: Kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã trực thuộc Đảng ủy xã; thành lập 10 chi bộ trực thuộc; chuyển đổi mô hình tổ chức đảng đối với 3 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định cấp ủy viên và chức danh bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.