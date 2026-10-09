Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diên Điền lần thứ 7

Ngày 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diên Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026; xem xét một số nội dung về công tác tổ chức đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Diên Điền chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội xã Diên Điền đạt một số kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách xã đạt hơn 4,45 tỷ đồng, bằng 97,4% kế hoạch năm; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Sản xuất vụ đông xuân, toàn xã gieo sạ hơn 1.032ha lúa, năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, sản lượng 6.711 tấn; vụ hè thu, diện tích gieo sạ hơn 852ha, đến nay đã thu hoạch khoảng 420ha. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục hậu quả mưa, lũ được quan tâm triển khai; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30-9 ước đạt 73,9% kế hoạch. Địa phương cũng tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, từ đầu năm đến nay đã cấp 304 giấy phép xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 95,2%; công tác thu thập dữ liệu đất đai đạt 95,8% kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, xem xét các đề án về thành lập đảng bộ trường học trực thuộc Đảng bộ xã; kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã, thành lập các chi bộ trực thuộc; chuyển mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm là tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình khắc phục hậu quả mưa lũ, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.