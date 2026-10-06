Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Lâm lần thứ 8

Ngày 6-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cam Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội xã Cam Lâm tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 274, 8 tỷ đồng, bằng 111,52% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 75%; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,69%. Xã tập trung phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ 9 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và thực hiện Chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng, Đảng bộ xã đã kết nạp 64 đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ xã Cam Lâm có 58 tổ chức đảng với 2.261 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng cho ý kiến về danh mục công trình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Đề án thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã Cam Lâm trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế; Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã; thành lập, sắp xếp kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung phát triển đảng viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao; thực hiện công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong những tháng cuối năm. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, hồ sơ và điều kiện cần thiết phấn đấu xã Cam Lâm trở thành phường vào năm 2027.