Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6

Chiều 5-10, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Cấp - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh và các đồng chí trong Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết tâm, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 172 đảng viên mới và 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 635 quần chúng, đoàn viên ưu tú. Công tác tổ chức, cán bộ; đánh giá, xếp loại đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng tiếp tục tăng trưởng khá. GRDP tăng 11,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%; doanh thu du lịch tăng 21%; tổng lượt khách du lịch tăng 45,7%, trong đó khách quốc tế tăng 69,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, 9 tháng đạt 98,1% dự toán và tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lưu Xuân Hải phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cấp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công và công tác xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy triển khai các dự án ngoài ngân sách được xác định là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; triển khai các nội dung theo Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 50, ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư; thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thúc đẩy động lực tăng trưởng trong các lĩnh vực: Công nghiệp, năng lượng, xây dựng, dịch vụ, du lịch và nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động; chủ động chuẩn bị xây dựng nhiệm vụ năm 2027. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và phát triển nhà ở xã hội.

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và người đứng đầu, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.