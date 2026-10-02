Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (khóa I)

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện một số Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Bí thư Đảng ủy các xã, phường; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Ba tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Vì vậy, Hội nghị cần đánh giá đúng kết quả đạt được, nhận diện rõ những nhiệm vụ còn chậm và thống nhất các giải pháp có tính khả thi, gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời lưu ý sự phát triển giữa các lĩnh vực, địa bàn còn chưa đồng đều. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp; tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xử lý dự án tồn đọng và nhà, đất dôi dư chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực thực thi ở một bộ phận cán bộ cơ sở, điều kiện bảo đảm cho nhiệm vụ phân cấp và chất lượng liên thông dữ liệu còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên, khám sức khỏe cho người dân, khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát cũng còn những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung thảo luận, rà soát khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đề xuất giải pháp giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách và xử lý dự án tồn đọng; nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Đồng thời, đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những sản phẩm có thể khai thác và sử dụng hiệu quả; chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh và đời sống Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, nắm chắc quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ mới và trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đối với Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2023 (điều chỉnh, bổ sung), cần góp ý về phân định nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ; phạm vi phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm báo cáo, giải trình. Nội dung sửa đổi cần đồng bộ với việc thí điểm thành lập Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và chuyển giao chức năng tham mưu công tác dân vận; làm rõ quan hệ phối hợp, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ. Đối với công tác tổ chức, cán bộ, đầu tư, đất đai và ngân sách, cần xác định rõ phạm vi cấp ủy cho ý kiến, chủ trương và thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước theo pháp luật.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến thiết thực để Hội nghị thống nhất các giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những tháng cuối năm năm 2026.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức bộ máy sau sắp xếp cơ bản ổn định; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được làm rõ. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được quan tâm chỉ đạo; kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ từng bước được nâng lên. Hoạt động của chính quyền cơ sở từng bước chuyển từ trạng thái tập trung ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 5.564 đảng viên mới, đạt 76,3% kế hoạch năm.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xanh, bền vững, hài hòa; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 82% GRDP; nông nghiệp giảm về tỷ trọng nhưng vẫn tăng về mặt giá trị. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 25,01% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập trung chỉ đạo.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có những kết quả nổi bật, từng bước hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu số và triển khai các nền tảng, nhiệm vụ chuyển đổi số trên một số lĩnh vực.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu chia tổ thảo luận, tập trung đánh giá kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu năm 2026; đồng thời cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2023 (điều chỉnh, bổ sung).

Qua thảo luận, các đại biểu cho biết, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chủ động triển khai nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, nhất là thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và phát triển đảng viên. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa bàn còn chưa đồng đều; một số nhiệm vụ vẫn gặp khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng, khám sức khỏe cho Nhân dân và số hóa hồ sơ đảng viên.

Các đại biểu đề nghị tỉnh thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện điều chuyển, bố trí vốn cho các dự án; tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất và thủ tục đầu tư; tăng cường phối hợp với nhà đầu tư, bảo đảm nguồn lực triển khai các dự án, nhất là những dự án trọng điểm. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành hướng dẫn cụ thể đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cơ sở, tránh để thủ tục kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án và quyền lợi của người dân.

Về thu ngân sách và giải ngân đầu tư công, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về thủ tục liên quan đến nguồn thu tiền sử dụng đất, các dự án tạo nguồn thu; hướng dẫn xử lý những khoản vốn còn vướng về thủ tục, điều chỉnh cơ cấu vốn, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm. Một số ý kiến đề nghị tăng cường kiểm tra, đánh giá các nguồn thu từ hoạt động bán lẻ, kịp thời nhận diện khó khăn, có giải pháp bảo đảm hoàn thành dự toán.

Đối với nhiệm vụ khám sức khỏe cho Nhân dân, các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí và nhân lực để cơ sở đẩy nhanh tiến độ; đồng thời thống nhất việc cập nhật kết quả đối với người dân đã khám tại các cơ sở y tế ngoài địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số, các đại biểu đề nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong số hóa hồ sơ đảng viên, sử dụng chữ ký số và Sổ tay đảng viên; nâng cấp đường truyền, hệ thống phần mềm trong quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đề nghị quan tâm cân đối, bố trí, bổ sung cán bộ có chuyên môn về đất đai, quản lý dự án, chuyển đổi số, khoáng sản; tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ cho cơ sở trong điều kiện khối lượng công việc sau sắp xếp ngày càng lớn.

Đại biểu cũng đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp với cán bộ hoạt động không chuyên trách và hoạt động khác ở thôn, tổ dân phố; hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, diễn tập khu vực phòng thủ; tăng cường hướng dẫn quản lý tài nguyên, khoáng sản và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Các ý kiến thảo luận tại tổ đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và cơ sở, tập trung xử lý những vấn đề cụ thể, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và thời hạn giải quyết, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ quý IV và các mục tiêu năm 2026…

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