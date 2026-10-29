Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng): Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự và đồng chủ trì có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng).

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng của năm 2026, dù chịu ảnh hưởng từ những biến động của tình hình thế giới, khu vực và khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai vẫn cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đạt 9,09%. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất đạt 56.678 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt 2.993 triệu USD, tăng 34,83% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư tiếp tục được thúc đẩy. Trong 9 tháng, tỉnh cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 26.447 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.740 tỷ đồng, bằng 88,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm 3 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.950 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Trung ương giao.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Du lịch duy trì đà tăng trưởng, đón 9,83 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 40.880 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Chuyển đổi số ghi nhận những bước tiến đáng kể, với các mô hình “Thôn số”, “Người bản số” được triển khai, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số tại cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng).

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực, với 3.844 đảng viên mới được kết nạp, đạt 105,75% kế hoạch năm. Cùng với đó, tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng tiến độ và kịch bản đề ra. Tổng vốn đầu tư thực hiện mới đạt khoảng 46,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 71,5% kế hoạch năm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp; thu ngân sách tại một số địa phương chưa đạt tiến độ, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai.

Cùng với đánh giá kết quả đạt được, hội nghị tập trung phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch năm 2026. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu và thanh toán; xử lý tình trạng tạm ứng vốn lớn, kéo dài; đồng thời đề xuất giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn trong xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tạo nguồn thu.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng).

Đối với các địa phương có kết quả thực hiện nhiệm vụ còn thấp, hội nghị yêu cầu làm rõ nguyên nhân, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch và kiến nghị cụ thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư cũng đã tập trung trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2026, nội dung trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng và quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 10%, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2027

Hội nghị dành thời gian thảo luận dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2027. Các nội dung được tập trung thảo luận là tính phù hợp, khả năng thực hiện của hệ thống chỉ tiêu; những nhiệm vụ cần ưu tiên và giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên. Việc phân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường; xây dựng cơ chế theo dõi, kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng).

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị thảo luận các giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là tại địa bàn vùng cao, biên giới. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những khó khăn trong phân cấp, phân quyền, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, hội nghị xem xét các dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ. Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, hướng tới xây dựng cơ chế sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhiệm vụ cụ thể và hiệu quả thực tế.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Năm 2027 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10,2% trở lên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch triển khai, bảo đảm rõ mục tiêu, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Các cơ quan chủ trì có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo, trình ban hành trước ngày 5/11/2026; việc quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai tại các cấp ủy, tổ chức đảng phải hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ cho nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 trong tháng 11, tạo dư địa để tháng 12 bứt phá, vượt các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và điều kiện sản xuất, kinh doanh; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc vào phục vụ phát triển. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, công trình trọng điểm, xử lý các dự án đầu tư công chậm tiến độ, tăng cường kiểm tra thực địa và xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết đối với từng dự án.

Tỉnh phấn đấu đưa GRDP quý IV tăng từ 12,66%, cả năm đạt từ 10,1% trở lên; hoàn thành dự toán thu ngân sách Trung ương giao trong đầu tháng 11 và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công Trung ương giao trong tháng 11/2026.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý các điểm lõm sóng viễn thông và triển khai các dự án cấp điện nông thôn đúng kế hoạch.

Trong đó, chú trọng việc phối hợp với Đại học Thái Nguyên khảo sát, chuẩn bị các điều kiện thành lập Đại học Thái Nguyên cơ sở 2 tại Lào Cai, phấn đấu đưa vào hoạt động trong năm 2027, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển;hoàn thiện thủ tục để thành lập Trung tâm đào tạo, khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo và Trung tâm Y khoa, Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; tập trung triển khai các dự án xóa vùng lõm sóng đi động, phấn đấu hoàn thanhg trong đầu tháng 12/2026. Đối với các địa phương, phải khẩn trương chuẩn bị đầu tư và triển khai 91 dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ.

Các lực lượng chức năng chủ động giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn địa bàn, nhất là tại khu vực biên giới; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy yêu cầu chủ động chuẩn bị các điều kiện ngay từ những tháng cuối năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10,2% trở lên.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, việc thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động quyết định và chịu trách nhiệm; không đùn đẩy, xin ý kiến nhiều vòng hoặc trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Cấp trên tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn nhưng không làm thay cấp dưới. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi yêu cầu nhiệm vụ rất cao. Vì vậy, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải nêu cao quyết tâm chính trị, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tranh thủ từng ngày để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công việc thuộc thẩm quyền; phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026, tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm 2027.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương.