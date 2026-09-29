Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương; các đồng chí trưởng các sở, ngành, đơn vị.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã công bố và chuyển trao Quyết định số 357-QĐNS/TW ngày 11/9/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chuyển trao quyết định của Ban Bí thư đối với đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xem xét nội dung Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời tiến hành ghi, bỏ phiếu lấy ý kiến theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin chủ trương ban hành và triển khai Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La; báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 (sửa đổi, bổ sung); báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV/2026; báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng, ước thực hiện 9 tháng và cả năm 2026; báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư, phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp; chủ động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, như: năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản và du lịch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại tiếp tục được củng cố, đi vào thực chất; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ thực hiện, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và giải ngân một số dự án đầu tư còn chậm; kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; thảo luận, thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Các đại biểu tập trung phân tích những yếu tố tác động đến tăng trưởng; làm rõ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, nhận diện những động lực tăng trưởng, dư địa có thể khai thác trong những tháng cuối năm; đề xuất các giải pháp cụ thể, nhất là tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án đầu tư ngoài ngân sách; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; 10 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị; Thông báo số 127-TB/VPTW ngày 21/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 8-8,5%.

Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026; hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng chủ động, khả thi, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao; xác định rõ các ngành, lĩnh vực, dự án và địa bàn là động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý và các nguồn lực có khả năng huy động. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề án phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển cà phê bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm; kịp thời thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ để bổ sung cho các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng và vận hành ổn định các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.03. Làm tốt công tác thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giải quyết những tồn tại, vướng mắc và quản lý, sử dụng hiệu quả đất có nguồn gốc nông, lâm trường; sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; thực hiện hiệu quả Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Các đảng ủy xã, phường tăng cường bám sát địa bàn, chủ động, tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn xã, phường mình quản lý, phụ trách.