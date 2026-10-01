Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ninh Chử lần thứ 6

Sáng 1-10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Chử tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Đảng ủy phường Ninh Chử chủ trì hội nghị.

9 tháng qua, Đảng ủy phường Ninh Chử tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, phường có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 133,33% kế hoạch tỉnh giao; 100% chi bộ có chất lượng sinh hoạt đạt tốt; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 89,67%; tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,5% dân số.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn. Kinh tế phường tiếp tục duy trì ổn định; thu ngân sách ước đạt 67,394 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tài sản công được tăng cường.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, lao động và việc làm được triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 95,84%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Ninh Chử tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Phường tiếp tục rà soát tiến độ các chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp; tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải quyết hồ sơ đất đai, tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Địa phương cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị đã xem xét, biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường Ninh Chử. Theo đó, sau sắp xếp, Đảng bộ phường có 37 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 7 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 30 chi bộ trực thuộc cơ sở với 1.176 đảng viên.