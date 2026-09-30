Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Kinh mở rộng lần thứ sáu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; cụ thể hóa và chủ động thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên và nghị quyết của Đảng bộ phường, qua đó đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm

Cụ thể, hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; các hoạt động văn hóa, lễ hội gắn với phát triển du lịch được quan tâm triển khai, doanh thu dịch vụ du lịch 9 tháng ước đạt 1.850 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/9 đạt trên 195 tỷ đồng, vượt 20% dự toán tỉnh giao.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu hội nghị

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính đạt 99,42%; tỷ lệ đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 98%. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, 9 tháng đầu năm, toàn phường đã kết nạp 56 đảng viên mới. Cùng đó, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong 3 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Kinh phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Do đó, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, tạo chuyển biến rõ nét trong một số nhiệm vụ như công tác: giải phóng mặt bằng, đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế trong công tác cải cách hành chính và giải quyết đơn thư; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể hóa kết luận hội nghị thành chương trình, kế hoạch chi tiết; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026 ở mức cao nhất.