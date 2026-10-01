Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày 1.10, thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, tính đến hết ngày 30.9, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ; đạt 60,17% chỉ tiêu được giao trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.