Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)