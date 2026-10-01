Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7

Sáng 1-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, đạt kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn Đảng bộ, bảo đảm tinh thần “6 rõ”, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyên giáo, dân vận, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận được triển khai, sát nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng ủy đã nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được triển khai chặt chẽ. Trong 9 tháng, Đảng ủy đã kết nạp 13 đảng viên mới, công nhận chính thức 28 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Đảng, gắn với số hóa hồ sơ, tài liệu, quản lý đảng viên, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành dùng chung; thiết lập tài khoản thu, nộp đảng phí, đăng ký tài khoản dịch vụ công về chữ ký số, chuẩn bị triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Tỷ lệ đảng viên sử dụng Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đạt hơn 98%. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường; toàn Đảng bộ đăng ký 8 mô hình "Dân vận khéo". Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng, gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, đạo đức công vụ, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung như: Công tác phát triển đảng viên và việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi số năm 2026 của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc; việc sử dụng AI trong công việc có sự kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến và thông qua báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy từ Hội nghị Đảng ủy lần thứ 6 đến Hội nghị Đảng ủy lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chủ trương triển khai sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phát huy kết quả đã đạt được; nỗ lực, thống nhất, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bên cạnh đó, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp theo mô hình tổ chức mới; duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc và nền nếp sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phấn đấu kết nạp đảng viên mới bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cũng yêu cầu các cấp ủy, chi bộ chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và quá trình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là việc triển khai mô hình “Dân vận khéo”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt trong Đảng bộ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đề án theo chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ; chủ động rà soát, đôn đốc hoàn thành các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ…