Hội nghị ASEAN và APEC sẽ tập trung vào thương mại và AI. Ảnh tạo bởi AI

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ khai mạc hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm nay vào ngày 15/11 tại Manila, Philippines (Phi-líp-pin). Sau đó, tâm điểm chú ý sẽ dịch chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thường niên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự APEC, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự hội nghị của ASEAN. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada (Ca-na-đa) Mark Carney sẽ tham dự tại cả hai sự kiện này.

Trong đó, một trong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất là cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù chương trình nghị sự của cuộc gặp này vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, chuyên gia Ryan Hass từ Viện Brookings cho rằng các bên nhiều khả năng chỉ đồng thuận trên những nguyên tắc chung chung mà không đưa ra bất kỳ cam kết hành động nào. Đồng quan điểm này, ông Wang Wen, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng đánh giá khả năng đạt được các kết quả lớn là rất thấp và nhận định khả năng cao cuộc đàm phán sẽ khép lại mà không tạo ra bước đột phá nào.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ là một chủ đề nóng tại APEC, nối tiếp thỏa thuận hồi tháng 9 giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump về việc thiết lập một kênh liên lạc xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Ngoài ra, thương mại sẽ là một nghị sự lớn tại cả ASEAN và APEC, song triển vọng thúc đẩy các khuôn khổ thương mại tự do khu vực vẫn gặp nhiều trở ngại bởi căng thẳng Mỹ - Trung và cuộc chiến thuế quan của ông Trump.

Thỏa thuận tạm đình chiến thương mại Mỹ - Trung đã được gia hạn đến ngày 10/1 sau chuyến thăm Nhà Trắng của ông Tập Cận Bình hồi tháng 9, nhưng những bất đồng về mức độ xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết. Đối với các nền kinh tế thành viên APEC và ASEAN còn lại, chính sách thương mại của Mỹ được dự báo sẽ chưa có sự thay đổi lớn nào trong thời gian tới./.