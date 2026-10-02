Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực

Tầm nhìn chiến lược và hành lang pháp lý vững chắc cho AI hiện thân

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu và hơn 20 cơ sở giáo dục đại học - cao đẳng. Hội nghị tập trung thảo luận về xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo từ không gian số sang môi trường vật lý, mở ra bước đột phá về năng suất lao động.

Các đại biểu cùng robot thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh, AI hiện thân (Embodied AI) đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết bài toán thiếu hụt lao động, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế tạo, logistics, nông nghiệp, y tế, dịch vụ cũng như giáo dục và du lịch.

“NIC xác định AI hiện thân và robot là một trong những trụ cột công nghệ cốt lõi. Chúng tôi tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: kết nối và quy tụ nguồn lực chính sách - công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa, tận dụng hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để đưa NIC trở thành trung tâm trình diễn, thử nghiệm (sandbox) hàng đầu” - ông Hoàng Trung Hiếu chia sẻ.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý cho công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Tiêu biểu có thể kể đến: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá hàng đầu; Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, tạo hành lang pháp lý an toàn và có trách nhiệm.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Ảnh: Đức Minh

Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg (ngày 30/4/2026) của Thủ tướng Chính phủ đưa “Công nghệ robot và tự động hóa” vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, ưu tiên phát triển robot di động tự hành và các giải pháp sản xuất thông minh.

Trải nghiệm công nghệ đỉnh cao và không gian ứng dụng thực tế

AI hiện thân là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực nhận thức, xử lý, ra quyết định của trí tuệ nhân tạo với khả năng tương tác vật lý thông qua robot và thiết bị thông minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm các giải pháp công nghệ tiên tiến do AGIBOT trình diễn.

Robot hình người biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Các dòng sản phẩm nổi bật bao gồm robot hình người, robot bốn chân, robot bánh xe cùng các hệ thống AI hiện thân phục vụ đa dạng cho công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và vận hành công nghiệp.

Những màn trình diễn thực tế này đã minh chứng rõ nét cho khả năng đưa công nghệ vào đời sống, giúp các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục hình dung rõ hơn về tiềm năng tối ưu hóa quy trình sản xuất trong kỷ nguyên số.

Thắt chặt hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà trường và viện nghiên cứu

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở giáo dục. Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại Quảng Tây, ECOLIV Technology và AGIBOT đã có những phiên thảo luận chuyên sâu về việc đưa công nghệ AI hiện thân vào chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây với Hiệp Hội giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam.

Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây với Trường Cơ khí – Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược quan trọng giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây và các đối tác uy tín trong nước: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Cơ khí – Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội; Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm liên kết, đào tạo đội ngũ giảng viên, tổ chức thực hành cho sinh viên và triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Trao chứng nhận đại lý cấp 1 AGIBOT cho các đối tác phân phối đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

NIC trao tặng danh hiệu đối tác đổi mới sáng tạo cho AGIBOT. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn tầm cỡ mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước vươn lên thành trụ cột công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong kỷ nguyên số.