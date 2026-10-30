Hội nghị ADMM+ lần thứ 13: Ấn Độ đề cao hợp tác an ninh biển và chống khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 ở Cebu, Philippines ngày 29/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 29/10 khẳng định cam kết của New Delhi đối với an ninh khu vực, chống khủng bố và duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đối tác.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 ở Cebu, Philippines, ông Rajnath Singh cho rằng an ninh hàng hải có vai trò quan trọng đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Ông tái khẳng định sự ủng hộ của Ấn Độ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Về an ninh biển, Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không. Ông khẳng định những nguyên tắc này nhằm bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia, không nhằm vào bất kỳ nước nào.

Trong lĩnh vực chống khủng bố, ông Rajnath Singh khẳng định Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thông qua tập trận chung, chương trình nâng cao năng lực và trao đổi thông tin tình báo.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đề xuất sáng kiến “Cầu nối Thanh niên” trong lĩnh vực quốc phòng nhằm thúc đẩy giao lưu, đổi mới sáng tạo số và nâng cao năng lực giữa Ấn Độ với ASEAN. New Delhi cũng nhấn mạnh khả năng mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và nâng cao năng lực.

ADMM+ là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20), diễn ra tại Philippines trong hai ngày 28-29/10. Đây là diễn đàn để các nước ASEAN và các đối tác đối thoại trao đổi về các vấn đề quốc phòng, an ninh khu vực./.