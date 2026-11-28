Hội nghị ACMECS lần thứ 11: 'Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững'
Chiều 28/11, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 5 nước Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-hoi-nghi-acmecs-lan-thu-11-tang-cuong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huong-toi-acmecs-thong-minh-va-ben-vung.html